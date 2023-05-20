Армия Ливана сообщила об аресте лидера "Аль-Каиды" в Дейр-Аммаре

Армия Ливана арестовала лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) в городе Дейр-Аммар к северо-востоку от столицы Триполи. Об этом сообщает Reuters.

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Как передает агентство, ливанская армия идентифицировала лидера организации как "ТМ", который является одним из самых видных лидеров "Аль-Каиды" и основателем ее ячеек в Ливане.

Согласно материалу Reuters, "ТМ" сыграл ключевую роль в создании террористической организации "Фатх аль-Ислам", действовавшей в Ливане более 10 лет назад.

В феврале саудовский телеканал Al-Hadath сообщал, что один из лидеров "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) Хамад ат-Тамими был ликвидирован в Йемене в результате авиаудара.