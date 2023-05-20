Премьер Италии назвала место саммита G7 в 2024 году

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что встреча лидеров "большой семерки" в 2024 году, когда председательство в формате перейдет Италии, пройдет в июне в южной области Апулия. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Я смогла представить наши идеи по следующему году. Я объявила, что саммит пройдет в середине июня. Мы ожидаем определения даты европейских выборов, кажется, они пройдут 9-10 июня, мы сможем провести G7 сразу после", — заявила Мелони.

Она подчеркнула, что встреча состоится в Апулии, а ее центральной темой будет мировой Юг.

Ранее Мелони объявила о досрочном возвращении в Италию с саммита лидеров стран Группы семи из-за наводнения в ее стране.

По ее словам, она проинформировала о своем решении партнеров, а также президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Хиросиму и будет в воскресенье принимать участие в работе саммита в расширенном формате.