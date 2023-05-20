Папа римский выбрал руководителя миссии Ватикана по Украине

«Могу подтвердить, что папа поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию по согласованию с госсекретариатом (правительством Ватикана ) миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности конфликта на Украине, в надежде … что это поспособствует мирному урегулированию», – приводит ТАСС слова главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Напомним, папа Римский сообщил о формровании «мирной миссии» по украинскому урегулированию в конце апреля, однако деталей инициативы он не раскрыл, заметив, что онав данный момент «непубличная». И в Москве, и в Киеве указали, что не имеют нформации на этот счет.