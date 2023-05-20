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Папа Римский Франциск назначил кардиналу Маттео Дзуппи главой «миссии мира» по Украине

Папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи.

Папа римский выбрал руководителя миссии Ватикана по Украине
© РИА Новости

«Могу подтвердить, что папа поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию по согласованию с госсекретариатом (правительством Ватикана) миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности конфликта на Украине, в надежде … что это поспособствует мирному урегулированию», – приводит ТАСС слова главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Бруни уточнил, сроки миссии и условия ее сейчас изучаются

Напомним, папа Римский сообщил о формровании «мирной миссии» по украинскому урегулированию в конце апреля, однако деталей инициативы он не раскрыл, заметив, что онав данный момент «непубличная». И в Москве, и в Киеве указали, что не имеют нформации на этот счет.

Накануне портал Sismografo сообщил, что в Москве и Киеве выразили готовность принять спецпосланников папы Римского.

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