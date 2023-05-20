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Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны

Новый президент Черногории Яков Милатович заявил, что приоритетом его политики будет членство в ЕС. Ради этого он поддержит любые инициативы, передает РИА Новости.

Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны
© РИА Новости

«Не может быть отступления от стратегических направлений и определенности, которая подразумевает Черногорию, как часть европейской и евроатлантической семьи», - заявил Милатович после инаугурации.

По его словам, он поддержит все инициативы, ускоряющие членство страны в ЕС, и это «является главным приоритетом».

В апреле Милатович был избран президентом, получив 58,88% голосов. Он пообещал «поддерживать на 100%» политику ЕС, включая антироссийские санкции и признание самопровозглашенного Косово.

В субботу Милатовича привели к присяге, он вступил в должность главы государства.

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