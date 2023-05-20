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Посол Украины высказался о призыве Польши извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что Зеленский не должен извиняться за геноцид поляков и Волынскую резню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Зварича в соцсетях.

Посол Украины высказался о призыве Польши извиниться за Волынскую резню
© CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine

Посол считает, что МИД Польши пытается навязать Зеленскому или Украине свое видение совместного исторического прошлого. Такие попытки, по мнению Зварича, являются «неприемлемыми и досадными».

Он призвал к диалогу и «взвешенности в высказываниях», отметив, что формулу взаимного прощения уже разработали религиозные деятели двух стран.

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Ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Киев должен попросить прощения у поляков за геноцид и Волынскую резню, устроенные бандеровцами.

Семь лет назад парламент Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, совершенные бандеровцами в 1943 году на Волыни. Жертвами стали женщины и пожилые люди.

Ранее представитель МИД РФ высмеяла требование Польши об извинениях от Зеленского.

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