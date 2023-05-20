Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидает, что поставка истребителей F-16 Киеву от западных стран произойдет в ближайшем время, но при этом отметил, что очень счастлив в связи с возможной передачей украинской армии F-16. Об этом Зеленский сказал в эфире немецкого телеканала ZDF.

"Я очень счастлив", - признался он.

Зеленский отметил, что не думает о том, что все оборонные средства должны оказаться у Украины завтра.

"Мы должны подготовиться, но в любом случае, это отличный результат. Спасибо всем странам, нашим партнерам", - отметил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена может разрешить союзникам передачу Украине истребителей F-16. Белый дом сигнализирует союзникам из Европы о том, что якобы не собирается блокировать поставки F-16, так как "постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран".