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Зеленский отреагировал на скорую передачу Киеву F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидает, что поставка истребителей F-16 Киеву от западных стран произойдет в ближайшем время, но при этом отметил, что очень счастлив в связи с возможной передачей украинской армии F-16. Об этом Зеленский сказал в эфире немецкого телеканала ZDF.

"Я очень счастлив", - признался он.

Зеленский отметил, что не думает о том, что все оборонные средства должны оказаться у Украины завтра.

"Мы должны подготовиться, но в любом случае, это отличный результат. Спасибо всем странам, нашим партнерам", - отметил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена может разрешить союзникам передачу Украине истребителей F-16. Белый дом сигнализирует союзникам из Европы о том, что якобы не собирается блокировать поставки F-16, так как "постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран".

На Украине сообщили, когда рассчитывают получить истребители F-16

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что слова представителей властей Соединенных Штатов об условиях возможных поставок истребителей F-16 Украине являются имитацией и вводят в заблуждение.

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