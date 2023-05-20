Глава Соединенных Штатов Джо Байден на саммите «Большой семерки» (G7) потребовал от журналистов международных агентств немедленно заткнуться в ответ на вопросы о вероятном дефолте в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что свою просьбу Байден озвучил во время совместного мероприятия с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

Журналисты после вступительных слов лидеров государств задали большое количество вопросов о внутренней повестке США.

Байден прокомментировал ряд ключевых тем, но от ответа на последующие вопросы о дефолте отказался в резкой форме.

«Умолкните, ладно? Спасибо», - попросил американский лидер.