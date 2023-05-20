Байден призвал журналистов умолкнуть в ответ на вопросы об угрозе дефолта в США
Глава Соединенных Штатов Джо Байден на саммите «Большой семерки» (G7) потребовал от журналистов международных агентств немедленно заткнуться в ответ на вопросы о вероятном дефолте в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что свою просьбу Байден озвучил во время совместного мероприятия с премьером Австралии Энтони Альбанезе.
Журналисты после вступительных слов лидеров государств задали большое количество вопросов о внутренней повестке США.
Байден прокомментировал ряд ключевых тем, но от ответа на последующие вопросы о дефолте отказался в резкой форме.
«Умолкните, ладно? Спасибо», - попросил американский лидер.
Байдену свойственно прерывать журналистов и собеседников. Так, 2 мая 2023 года он призвал к молчанию фразой «заткнись, мальчик» одного из гостей во время торжественного приема. Он отметил, что его мама именно так обращалась к нему в детстве, сообщает РИА «Новости».