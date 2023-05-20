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Антироссийские санкции отрицательно повлияли на климат

Антироссийские санкции отрицательно повлияли на климат и социальную обстановку в развивающихся государствах. К такому выводу пришел американский журнал Time (перевод Иносми).

Антироссийские санкции отрицательно повлияли на климат
© РИА Новости

«Бойкот Европой российской нефти вызвал резкий сдвиг на энергетических рынках, поглощая мировые поставки СПГ и вынуждая более бедные страны возвращаться к более грязным источникам энергии», - пишет издание.

Чтобы заменить российский газ, ЕС сделал ставку на СПГ, что вызвало десятикратный рост цен на мировом рынке. Поэтому развивающиеся страны, вроде Пакистана, не смогли конкурировать за поставки сжиженного газа.

В итоге развивающиеся государства были вынуждены использовать уголь, который увеличивает углеродные выбросы и приводит к повышению температуры на планете.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 приняли решение об ускорении отказа от российских энергоносителей.

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