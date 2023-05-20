Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьером Индии

Украинский лидер Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом пишет РБК.

По данным телеканала, Зеленский впервые встретился с индийским коллегой после начала конфликта на Украине.

Во время встречи украинский лидер поблагодарил Моди за гуманитарную помощь и попросил прислать саперов и несколько мобильных госпиталей.

Кроме того, Зеленский напомнил премьеру об украинской «формуле мира» и призвал к ней присоединиться.

Напомним, что впервые глава Украины озвучил свою концепцию, состоящую из 10 пунктов, во время саммита «Большой двадцатки» в Индонезии.