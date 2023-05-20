В США исчез огромный груз взрывчатых химических веществ

Власти Калифорнии расследуют исчезновение огромной 30-тонной партии нитрата аммония - химического вещества, обычно используемого в качестве удобрения, но также способного использоваться во взрывчатых веществах.

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Груз, который перевозился по железной дороге, исчез по пути из Шайенна, штат Вайоминг, в пустыню Мохаве. Компания Dyno Nobel, ответственная за перевозку нитрата аммония, 10 мая подала заявление в федеральный Национальный центр реагирования, что послужило поводом для проведения расследования Федеральным управлением железных дорог, Калифорнийской комиссией по коммунальному хозяйству, компанией Union Pacific и компанией Dyno Nobel.

Обстоятельства исчезновения остаются неясными, но первоначальные оценки говорят о возможной утечке через нижние ворота вагона во время транспортировки. Беспокойство вызывает потенциал химического вещества для создания взрывчатых бомб. Эксперты, такие как бывший законодатель Стэн Блейк, отмечают, что слить вещество из вагона было бы несложно.