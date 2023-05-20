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Премьер Индии Моди провёл переговоры с Макроном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл на полях саммита G7 в Хиросиме переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил индийский МИД.

«Лидеры с удовлетворением рассмотрели прогресс в их стратегическом партнёрстве в различных областях, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере, гражданской авиации, в области возобновляемых источников энергии», — говорится в заявлении.

Моди и Макрон договорились расширить партнёрство на другие сферы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл встречу с Макроном, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее оказание военной помощи Украине.

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