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Премьер Индии впервые с начала СВО встретился с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли на полях саммита G7 в японской Хиросиме. Об этом сообщила пресс-служба премьера в Twitter.

Премьер Индии впервые с начала СВО встретился с Зеленским
© lenta.ru

Судя по фото, опубликованному пресс-службой Моди, на встрече также присутствовал советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал.

Ранее стало известно, что Украина запросила у Индии гуманитарную помощь, в том числе лекарства, а также медицинское и энергетическое оборудование. 10 апреля страну с рабочим визитом посетила Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Индия не осуждает российскую спецоперацию на Украине, но отмечает, что события в стране негативно повлияли на мировую экономику и спровоцировали «огромные человеческие страдания».

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