Премьер Италии призвала принять в G20 Африканский союз

Африканский союз следует включить в число участников «Большой двадцатки» (G20), отметила во время своего выступления на саммите G7 в Хиросиме премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет РИА «Новости».

Международная межправительственная организация Африканский союз была основана 9 июля 2002 года. В нее входят 55 государств континента. Основные органы союза располагаются в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

Инициативу о вступлении Афросоюза в G20 выдвинули представители ЮАР осенью 2022 года. Ее поддержали Россия, США, Франция и Германия.

В случае, если решение будет принято, АС предположительно вступит в «Большую двадцатку» на тех же правах, что и Евросоюз: интересы Африканского союза будут представлять два представителя организации.

Мелони пояснила, что ряд ведущих держав планеты одобрили идею о расширении организации. Она добавила, что Рим также ее поддерживает.