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52 минуты назад

Папа Римский: обладание ядерным оружием порождает климат страха и недоверия

RT на русском

Обладание ядерным оружием содействует климату страха и подозрительности, заявил Папа Римский Франциск в послании странам — членам G7.

Папа Римский высказался об обладании странами ядерным оружием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не должны недооценивать последствия атмосферы страха и подозрительности, порождённой самим его обладанием, что ставит под угрозу рост атмосферы взаимного доверия и диалога», — приводит текст послания ТАСС.

Папа Римский призвал учитывать катастрофические гуманитарные и экологические последствия применения ядерного оружия.

Ранее страны G7 заявили о приверженности полному отказу от ядерного оружия и выступили за мирное использование ядерной энергии.

В мире,ФРАНЦИСК,
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