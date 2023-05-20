Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта

Экипажи двух пассажирских самолетов увидели неопознанный объект в небе над Турцией. В итоге 18 рейсов в аэропорту города Газиантепа пришлось отменить, пассажиры сутки ждали вердикта авиавластей. Об инциденте сообщает Haberler.

«Неопознанный объект был обнаружен экипажами двух пассажирских самолетов, летевших на высоте 2743 метра. Пилоты сообщили о ситуации авиадиспетчерам Газиантепа. Они подтвердили, что также наблюдали неопознанный объект», - пишет издание.

В итоге самолеты перенаправили в Адану. Другие рейсы из аэропорта Газиантепа также были перенаправлены в Адану и Шанлыурфу.