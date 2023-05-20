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29 минут назад

Япония введет новые санкции против России

Lenta.ru

Правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против России. Ограничения коснутся в том числе архитекторов и инженеров, об этом сообщает Nikkei.

Япония введет новые санкции против России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что новые ограничения включают в себя заморозку активов около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от уже введенных санкций. Помимо этого, Токио запретит экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с Вооруженными силами России. Более того, теперь будет запрещено оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.

Ранее Япония и США договорились о дальнейших антироссийских санкциях и продолжении поддержки Украины. О соглашении с президентом США Джо Байденом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В мире,Джозеф Байден,
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