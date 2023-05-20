Япония введет новые санкции против России

Правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против России . Ограничения коснутся в том числе архитекторов и инженеров, об этом сообщает Nikkei.

Уточняется, что новые ограничения включают в себя заморозку активов около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от уже введенных санкций. Помимо этого, Токио запретит экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с Вооруженными силами России. Более того, теперь будет запрещено оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.