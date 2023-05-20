Киев отреагировал на призыв Польши к Зеленскому по Волынской резне

Посол Украины назвал "неприемлемым" призыв Польши к Зеленскому по Волынской резне
Посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что польской стороне стоит проявлять уважение к Киеву и более взвешенно подходить к своим заявлениям. Так он отреагировал на слова представителя МИД Польши Лукаша Ясина о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит извиниться перед Варшавой за Волынскую резню.
«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными. Мы помним историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях», — написал Зварич в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Как указал посол Украины, известная формула примирения Киева и Варшавы при учете истории двух государств — «прощаем и просим прощения». Он также добавил, что за счет этого стороны смогут достичь подлинного урегулирования всех спорных моментов.
Ранее сообщалось, что в МИД Польши потребовали от Зеленского извиниться за Волынскую резню.