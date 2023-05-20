Киев отреагировал на призыв Польши к Зеленскому по Волынской резне

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными. Мы помним историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях», — написал Зварич в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).