Пекин раскритиковал усилия G7 по вмешательству во внутренние дела Китая

Китай ответил на новый совместный механизм стран G7 по противодействию экономическому принуждению, обвинив их в манипуляциях и вмешательстве во внутренние дела КНР.

"Большая семерка" вмешивалась во внутренние дела Китая по вопросам, связанным с Тайванем, Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, и в последние годы вызывала напряженность в Восточном и Южно-Китайском морях, говорится в заявлении представителя китайского посольства в Великобритании.

В своем заявлении Китай подтвердил, что любое движение за независимость Тайваня представляет собой угрозу миру в регионе. В документе также подчеркивается принцип "одна страна, две системы" в Гонконге и отмечается, что Синьцзян имеет максимальную защиту прав человека с социальной стабильностью, экономическим развитием и религиозной гармонией. В нем также говорится, что Тибет имеет свободу вероисповедания для всех этнических групп.

"Большая семерка" запустила совместный механизм в качестве меры, направленной в основном на предполагаемые враждебные действия Китая, сообщает Bloomberg. Координационная платформа G7 по экономическому принуждению рассмотрит "растущее и пагубное использование" таких действий для вмешательства в суверенные дела других государств, заявило в пятницу британское правительство.