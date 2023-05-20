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Тысячи митингующих со стороны Армении выдвинулись в сторону Лачинского коридора

Тысячи участников акции протеста в субботу выдвинулись из села Корнидзор Сюникской области Армении к Лачинскому коридору, который заблокирован азербайджанцами, для проведения акции протеста. Митинг транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

Тысячи митингующих выдвинулись в сторону Лачинского коридора
© РИА Новости

"Мы хотим отметить, что армянский народ не смирился с этой реальностью, что власти не представляют позицию граждан Армении, что Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) - прим. ТАСС) не войдет в состав Азербайджана", - отметил один из участников акции.

Протестующие несут с собой флаги Армении и НКР, транспаранты с призывом открыть Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах.

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