Тысячи митингующих выдвинулись в сторону Лачинского коридора

"Мы хотим отметить, что армянский народ не смирился с этой реальностью, что власти не представляют позицию граждан Армении, что Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) - прим. ТАСС) не войдет в состав Азербайджана", - отметил один из участников акции.