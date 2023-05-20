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Klymenko Time: в Киеве произошел сильный пожар

Днем в субботу, 20 мая, в Киеве начался сильный пожар. Об этом сообщает издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

Klymenko Time: в Киеве произошел сильный пожар
© газета.ру

Издание публикует фотографию, на которой видно, как в небо поднимаются густой черный дым.

Отмечается, что возгорание произошло в районе Гидропарка, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Предположительно, загорелся ресторан.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве и Киевской области вводились аварийные отключения электроэнергии. Без света остались до пяти тысяч абонентов. Об этом говорится в Telegram-канале Минэнерго. Отмечается, что к настоящему времени электроснабжение большинства потребителей восстановлено, при этом ремонтные работы продолжаются.

Агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщало, что более 10 взрывов произошло в Киеве в ночь на 20 мая. Работали системы противовоздушной обороны украинской столицы.

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