Klymenko Time: в Киеве произошел сильный пожар

Днем в субботу, 20 мая, в Киеве начался сильный пожар. Об этом сообщает издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

© газета.ру

Издание публикует фотографию, на которой видно, как в небо поднимаются густой черный дым.

Отмечается, что возгорание произошло в районе Гидропарка, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Предположительно, загорелся ресторан.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве и Киевской области вводились аварийные отключения электроэнергии. Без света остались до пяти тысяч абонентов. Об этом говорится в Telegram-канале Минэнерго. Отмечается, что к настоящему времени электроснабжение большинства потребителей восстановлено, при этом ремонтные работы продолжаются.