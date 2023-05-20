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Bloomberg: в Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7 в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Бразилии Луле да Силве предложение о встрече на полях саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме, однако пока не получил ответа. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: в Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7
© Газета.Ru

В материале отмечается, что Зеленский встретится на саммите с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, приглашенным на саммит G7, с которым украинский лидер особенно хотел встретиться.

«Зеленский также официально запросил встречу с Лулой, который, по словам бразильских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, еще не ответил», — пишут авторы.

При этом один из чиновников делегации отметил, что у Бразилии нет проблем с тем, чтобы сесть за стол переговоров с любым лидером, однако это не должно быть навязано. Он также назвал импровизированное присутствие Зеленского на саммите потенциальной «ловушкой» для участников, не входящих в «Большую семерку».

В заявлении лидеров саммита «Большой семерки» говорится, что страны G7 в ходе саммита в Хиросиме в очередной раз подтвердили, что намерены продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Также они заверили, что будут принимать меры для «повышения издержек» России, а также тех, кто поддерживает эту страну в связи с ситуацией вокруг Украины.

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