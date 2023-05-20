Страны «Большой семерки» ускорят отказ от российских энергоносителей

Страны «Большой семерки» (G7) договорились об ускорении поэтапного отказа от зависимости от российских энергоносителей. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита в японской Хиросиме.

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По данным документа, особое внимание уделяется сокращению потребности в газе и в энергосбережении. Помимо этого, лидеры стран согласились, что ситуация на Украине сильно влияет на энергетическую сферу, поэтому следует устранить влияние конфликта на «поставки энергии, цены на газ и инфляцию, понимая первостепенную необходимость ускорить переход на чистую энергию».

Ранее министр энергетики Испании Тереса Рибера заявила, что в будущем Евросоюз введет запрет на закупки сжиженного природного газа (СПГ) в России и это произойдет «скорее рано, чем поздно».