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В Киеве зафиксированы аварийные отключения электроэнергии

Министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве и Киевской области вводились аварийные отключения электроэнергии для пяти тысяч абонентов. Об этом говорится в Telegram-канале Минэнерго.

В Киеве зафиксировали аварийные отключения электроэнергии
© Газета.Ru

«Зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в Киеве. Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение пяти тысяч потребителей в Киеве и Киевской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени электроснабжение большинства потребителей восстановлено, при этом ремонтные работы продолжаются.

Ранее ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщало, что более 10 взрывов произошло в Киеве в ночь на 20 мая. Отмечается, что очень шумно от взрывов в центре города, работали системы противовоздушной обороны столицы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах, произошедших в Черниговской и Житомирской областях.

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