В Киеве зафиксировали аварийные отключения электроэнергии

Министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве и Киевской области вводились аварийные отключения электроэнергии для пяти тысяч абонентов. Об этом говорится в Telegram-канале Минэнерго.

Ранее ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщало, что более 10 взрывов произошло в Киеве в ночь на 20 мая. Отмечается, что очень шумно от взрывов в центре города, работали системы противовоздушной обороны столицы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах, произошедших в Черниговской и Житомирской областях.