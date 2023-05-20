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В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции

В России началось досрочное голосование турецких граждан, выбирающих президента во втором туре. Об этом сообщает РИА Новости.

В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции
© globallookpress.com

В субботу избирательные участки открылись при посольстве Турции в Москве, а также в генконсульствах в Петербурге, Казани и Новороссийске.

В Москве избирательный участки будет работать три дня, с субботы по понедельник, с 8 утра до 22 часов. Сегодня здесь уже проголосовал посол республики в Москве Мехмет Самсар вместе с супругой.

«После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета»,- заявил Самсар. Он выразил надежду, что все его соотечественники, проживающие в России, присоединятся к голосованию.

Досрочное голосование проходит в 77 странах мира. В Турции подсчитали, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.

В первом туре действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 45,07%.

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