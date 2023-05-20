В США назвали Украину главным проигравшим и призвали сесть за стол переговоров

Украина в конфликте с Россией оказывается главным проигравшим, ее планы по урегулированию ситуации невозможно осуществить. Об этом Джеффри Сакс порталу Mysl Polska.

«Украина, безусловно, сейчас оказывается главным проигравшим. Поэтому киевский режим должен первым добиваться заключения мирного соглашения путем переговоров», — сказал Сакс.

По его мнению, мирный план президента Украины Владимира Зеленского является ненастоящим и служит не урегулированию ситуации, а пропагандистским целям. Экономист призвал Киев сесть за стол переговоров.

Сакс перечислил шесть принципов, по которым необходимо формировать план урегулирования, среди которых отказ НАТО от Украины, нейтралитет Киева, ограничение поставок для Украины странами Североатлантического альянса, а также четкий график вступления Украины в ЕС в нейтральном статусе по принципу Австралии.

Экономист считает, что мир еще далек от подобного мирного соглашения, но достичь его возможно, так как оно служит интересам Брюсселя, Москвы и Киева.