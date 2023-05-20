Лидеры G7 выразили приверженность полному отказу в мире от ядерного оружия

Лидеры G7 на саммите в Хиросиме выразили приверженность полному отказу в мире от ядерного оружия, а также заявили, что намерены усиливать шаги по разоружению и нераспределению оружия. Об этом говорится в итоговом коммюнике.

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«Выражаем приверженность достижению мира без ядерного оружия с гарантированной безопасностью для всех, используя реалистичный, прагматичный и ответственный подход», — отмечается в совместном заявлении.

Лидеры стран «Большой семерки» также заявили о важности усилий по разоружению и нераспространению ядерного оружия, чтобы иметь возможность создать «более стабильный и безопасный мир». Они назвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения», а также «основой для достижения ядерного разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях».

Также страны G7 в совместном документе призвали Китай оказать давление на Российскую Федерацию с целью вывода ее войск с территории Украины.