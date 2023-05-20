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Зеленский прибыл в Японию

Владимир Зеленский прибыл на французском правительственном самолете в аэропорт Хиросимы. Он будет приглашенным гостем саммита лидеров G7, сообщает РИА Новости.

Зеленский прибыл в Японию
© globallookpress.com

По прилете Зеленский написал в соцсетях, что проведет «важные встречи с партнерами и друзьями Украины». По его мнению, «мир сегодня станет ближе».

Киевский лидер будет участвовать в сессии, посвященной Украине. Она состоится утром 21 мая. Кроме того, у него намечено несколько двусторонних встреч.

Зеленский прибыл на саммит в Саудовскую Аравию

Ранее Зеленский прибыл на встречу к папе римскому на итальянском самолете, а на саммит Лиги арабских государств – на французском.

Также Киев распространил дезинформацию для СМИ о том, что он не полетит в Хиросиму, а будет дистанционным гостем саммита.

Эксперты считают, что данные меры предосторожности связаны с тем, что Зеленский опасается покушения после атаки дронов на Кремль.

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