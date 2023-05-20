Лидеры G7 за день до окончания саммита приняли итоговое коммюнике

Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД.

Они, в частности, выразили готовность строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем. Лидеры G7 подтвердили важность стабильности в Тайваньском проливе и заявили о приверженности политике "одного Китая".

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Лидеры G7 выступили против милитаризации Китаем Южно-Китайского моря. "Нет никаких правовых оснований для экспансивных морских притязаний Китая в Южно-Китайском море. Мы выступаем против действий Китая, направленных на милитаризацию региона", - отмечается в документе.

Ситуация вокруг Украины

Лидеры G7 подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины и принимать меры для "повышения издержек" России. G7 будет принимать меры для "повышения издержек" тех, кто поддерживает Россию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Страны Группы семи призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины.

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", - говорится в документе.

Зерновая сделка

Страны G7 подтвердили "исключительную важность" реализации зерновой сделки, но выразили озабоченность действиями РФ в ее контексте.

Ядерное оружие

Участники саммита выразили приверженность полному отказу в мире от ядерного оружия, а также выступили за мирное использование ядерной энергии.

"Мы выражаем нашу приверженность достижению мира без ядерного оружия с гарантированной безопасностью для всех, используя реалистичный, прагматичный и ответственный подход", - говорится в документе.

Лидеры "семерки" также подчеркнули важность усилий в области разоружения и нераспространения "для создания более стабильного и безопасного мира". В этой связи они назвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения и основой для достижения ядерного разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях".

Страны Группы семи призвали к эффективному выполнению конвенций по биологическому и химическому оружию и поддержали многосторонний контроль за экспортом материалов и технологий в этой сфере, которые могут использоваться в военных целях.

"Мы по-прежнему привержены универсализации, эффективному осуществлению и укреплению Конвенции о биологическом и токсинном оружии, а также Конвенции о химическом оружии. Мы приветствуем шаги, предпринятые для укрепления эффективного и ответственного контроля за экспортом материалов, технологий и исследований, которые могут быть использованы в военных целях, таким образом, чтобы не отставать от быстрого технологического развития, и признаем центральную роль многосторонних режимов экспортного контроля в этом отношении", - гласит заявление.

Экономика

Лидеры G7 подтверждают стремление к декарбонизации до 2050 года и сохранению повышения температуры до 1,5 градуса.

"Мы подчеркиваем наше обязательство ускорить поэтапный отказ от использования ископаемых видов топлива, чтобы достичь декарбонизации не позднее 2050 года в соответствии с мерами, необходимыми для ограничения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса, и призываем других к сотрудничеству в соответствующей области", - указано в документе.

В G7 договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег.

"Мы продолжим обсуждение политики в отношении цифровых денег, чтобы использовать преимущества инноваций, такие как эффективность платежей, а также финансовая доступность при одновременном устранении потенциальных рисков для стабильности, устойчивости и целостности денежно-кредитной и финансовой системы", - отмечается в документе.

Международные вопросы

Лидеры G7 осудили КНДР за ее ракетно-ядерную программу, призвали "принять предложения о диалоге от Японии, США и Южной Кореи".

Участники встречи заявили о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана, призвали к дипломатическому решению с СВПД в качестве ориентира. В G7 призвали Иран не препятствовать судоходству на Ближнем Востоке.

Группа семи призвала стороны конфликта в Судане прекратить его без предварительных условий.

Лидеры G7 призвали Израиль и Палестину воздержаться от односторонних действий и насилия.

Участники саммита призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом.