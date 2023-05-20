Трамп обогнал Байдена в электоральном рейтинге

Как отмечается, около 13% американцев не смогли дать четкого ответа на вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах, если бы противостояние 2020 года между Байденом и Трампом вновь повторилось в рамках голосования 2024 года. В то же время, по исследованию, если противником действующего президента США будет губернатор Флориды Рон Десантис, то его готовы поддержать 42% респондентов — столько же опрошенных выступили в пользу главы Белого дома.