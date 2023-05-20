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Трамп обгоняет Байдена на 7% рейтинга в преддверии выборов 2024 года

Президент США Джо Байден уступил бы своему предшественнику Дональду Трампу, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, пишет The Hill. Согласно опросу Harvard CAPS-Harris Poll, 47% респондентов готовы поддержать политика-республиканца, а действующего главу Белого дома лишь 40% опрошенных.

Трамп обогнал Байдена в электоральном рейтинге
© globallookpress.com

Как отмечается, около 13% американцев не смогли дать четкого ответа на вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах, если бы противостояние 2020 года между Байденом и Трампом вновь повторилось в рамках голосования 2024 года. В то же время, по исследованию, если противником действующего президента США будет губернатор Флориды Рон Десантис, то его готовы поддержать 42% респондентов — столько же опрошенных выступили в пользу главы Белого дома.

При этом замыкает тройку возможных сценариев выборов 2024 года, выход Байдена против бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Согласно опросу, в данном случае в пользу президента выступили 40% респондентов, а экс-дипломата готовы поддержать 38% американцев.

Ранее сообщалось, что более 60% представителей и сторонников республиканцев поддерживают Трампа в преддверии выборов 2024 года.

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