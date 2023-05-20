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Глава МИД Израиля объяснил отсутствие помощи Украине из-за мощи России

Израильские власти не оказывают военную поддержку Киеву из-за опасения влияния Москвы на Ближнем Востоке, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу МИД Израиля Эли Коэна.

Глава МИД Израиля объяснил отсутствие помощи Украине из-за мощи России
© ТАСС

Также, по его словам, на территории России проживает много евреев, и отправка оружия Украине может поставить под угрозу интересы Еврейского агентства в РФ. Министр отметил, что Россия является игроком на Ближнем Востоке, в стране насчитывается сотни тысяч евреев, поэтому Иерусалим выражает моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России.

Как отметил дипломат, Израиль является единственной страной Ближнего Востока, которая направила в Киев своего министра иностранных дел.

Ранее Иерусалим отказался предоставлять Киеву системы противоракетной обороны «Железный купол», так как опасается перехвата оружия армией России. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, страна ждала помощи от Израиля.

Кто ссорит Россию и Израиль

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