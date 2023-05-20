Глава МИД Израиля объяснил отсутствие помощи Украине из-за мощи России

Также, по его словам, на территории России проживает много евреев, и отправка оружия Украине может поставить под угрозу интересы Еврейского агентства в РФ. Министр отметил, что Россия является игроком на Ближнем Востоке, в стране насчитывается сотни тысяч евреев, поэтому Иерусалим выражает моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России.