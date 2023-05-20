Политолог оценил вероятность объявления импичмента Байдену

«Вероятность этого ровно нулевая, и никакого импичмента не будет, хоть некоторые сторонники Трампа в палате представителей уже давно призывают объявить импичмент Байдену. В целом для республиканцев это сейчас не приоритет, плюс у них достаточно шаткое большинство в нижней палате парламента. Есть вопросы к тому, удастся ли там провести законопроект (об объявлении Байдену импичмента -- прим. «Ленты.ру»), не говоря уже про Сенат, где большинство демократы, которые любые законопроекты об объявлении импичмента быстро отклонят», — объяснил специалист.