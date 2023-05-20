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Mysl Polska: Польша ведет необъявленную войну против России

Польша де-факто уже начала войну с Россией, становясь «игрушкой» в руках Киева. Об этом написали в издании Mysl Polska.

Mysl Polska: Польша ведет необъявленную войну против России
© ТАСС

«И тот, кто сеет ветер, пожинает бурю. Об этом знает Россия, с которой мы де-факто воюем. <…> Любой исход этого конфликта будет для нас крайне неблагоприятным», — написал в статье польский журналист Антоний Конюшевский.

Он также подчеркнул, что Варшава постепенно становится «игрушкой» в руках Киева, воюя с российской стороной. Тем не менее Конюшевский отметил, что еще не поздно все исправить.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что в Польше уже принимают закон, который бы легализовал ЧВК на территории страны. По его словам, такая мера нужна, чтобы отправить польских бойцов в зону спецоперации на Украине, напоминает «Царьград». Недавно польский комментатор и историк Михал Крупа сказал, что поляки скептически относятся к безоговорочной поддержке Киева и не хотят отправлять своих солдат в зону конфликта. Также он рассказал об опросе, согласно которому, в случае перемещения конфликта на польскую территорию 31% граждан Польши сбежит на Запад, пишет деловое издание «Взгляд».

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