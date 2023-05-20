Лидеры G7 начали второй день саммита

Лидеры стран G7 начали рабочую программу второго дня саммита в попытке сблизиться со странами глобального Юга - развивающимися государствами с нейтральной внешней политикой - для противодействия России и КНР. Этой теме в субботу будет посвящена одна из сессий встречи на высшем уровне в Хиросиме, подвергшейся американской атомной бомбардировке в конце Второй мировой войны.

Япония в рамках председательства в "семерке" неоднократно заявляла, что развитие отношений с глобальным Югом - один из приоритетов. На мероприятие приглашены лидеры этих стран, среди которых премьер Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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Одна из причин такого стремления заключается в попытках усилить давление на Россию. Как обратил внимание профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки, в настоящее время санкции ввели менее 40 стран, и для повышения эффективности санкций необходимо сотрудничество развивающихся государств. Сейчас Глобальный Юг не поддерживает односторонние санкции.

"Прошел уже год, однако [санкции] не смогли остановить столкновения. Поэтому в первую очередь необходимо создать пространство для диалога", - сказал Видодо в интервью газете Asahi.

Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор университета Момояма Гакуин - Масахиро Мацумура, углубляя отношения с глобальным Югом, Токио преследует еще одну внешнеполитическую цель - сдерживание Китая.

"Японии необходимо задействовать глобальный Юг, чтобы Китай не мог получить выгоду в расширении своей мощи и влияния", - сказал он.

Ослабление влияния G7

Япония и другие члены G7 апеллируют к странам Глобального Юга с независимой позицией по международным вопросам на фоне ослабления своего влияния в мире.

"Я думаю, роль G7 действительно снижается. [Страны] Глобального Юга растут из-за глобализации, и они интегрированы в глобальную цепочку поставок. Нельзя игнорировать роль глобального Юга, чтобы иметь стабильный международный порядок", - отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС Кадзуто Судзуки.

В этих условиях японский премьер Фумио Кисида предостерег коллег по G7 не навязывать глобальному Югу свои ценности.

Япония в качестве председателя "семерки" уже проявляла осторожность в формулировках, которые, как считают эксперты, могут вызвать опасения глобального Юга. Так, японские наблюдатели обратили внимание, что в итоговом заявлении глав МИД G7 после встречи в Каруидзаве слово "демократия" использовалось лишь три раза. Газета "Санкэй" отмечала, что это слово становится неуместным, поскольку может восприниматься развивающимися странами как навязывание ценностей. По мнению бывшего посла Японии в США Кэнъитиро Сасаэ, вместо этого акцент делается на другой формулировке - "свободном и открытом международном порядке, основанном на верховенстве права".

Саммит в Хиросиме