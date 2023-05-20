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В сети посмеялись над «борьбой» Байдена с зонтом

Видео с американским лидером Джо Байденом, на котором запечатлено, как глава государства ведет «борьбу» со своим зонтом после приземления в Японию на саммит G7, стало вирусным в интернете, сообщает Newsweek.

В сети посмеялись над «борьбой» Байдена с зонтом
© РИА НОВОСТИ

На кадрах можно увидеть, как президент Соединенных Штатов спускается по трапу авиалайнера во время дождя, при этом пытаясь разобраться с большим черным зонтом. У самолета главу Белого дома поприветствовали представители японских властей, Байден стал с ними разговаривать, так и не раскрыв зонт, который пришлось закрепить подмышкой.

Несколько человек стоявших рядом заметили, что президент промокает, и подняли над ним зонты, прежде чем Байден, наконец, раскрыл свой аксессуар. Издание отмечает, что главе государства потребовалась почти минута, чтобы понять, как открыть зонт под проливным дождем. Данные кадры вызвали насмешки со стороны комментаторов, ролик был ретвитнут более сотни раз.

Другие пользователи указали, что президент проявил «хорошие манеры».

Байден объявил о планах переизбраться в 2024 году, несмотря на то, что опросы показали, что более двух третей американцев считают, что он слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. В результате здоровье президента и его психическая пригодность к должности, вероятно, будут подняты республиканцами в качестве важных вопросов во время кампании, говорится в публикации.

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