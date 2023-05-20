Япония подтвердила личное участие Зеленского на саммите G7

МИД Японии подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать в сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме. Об этом пишет ТАСС.

В японском ведомстве уточнили, что рабочая сессия по Украине состоится в последний день саммита, 21 мая. Также ожидается, что украинский лидер будет участвовать в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других стран, посвященной вопросам мира и стабильности.

Помимо этого в японском МИД анонсировали встречу премьер-министра страны с Владимиром Зеленским.