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СМИ: Запад готовится к переговорам по Украине

Роль КНР как посредника в урегулировании украинского конфликта будет возрастать, даже несмотря на объективные трудности для поиска точек соприкосновения между Москвой и Киевом. Такую точку зрения высказали авторы китайской газеты Global Times.

СМИ: Запад готовится к переговорам по Украине
© globallookpress.com

"И хотя поначалу посредничеству Китая придется столкнуться с трудностями, по мере развертывания событий его важность будет возрастать", - говорится в статье, посвященной недавно состоявшейся в Киеве встрече спецпредставителя правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэя с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как полагают авторы издания, затягивание конфликта "не имеет практической значимости" для участников конфликта, поскольку "ни одна сторона не может уничтожить другую".

"За Украину выступает весь Запад, в то время как Россия - сверхдержава, обладающая ядерным оружием - в итоге стороны будут вынуждены прийти к компромиссу", - пишут они.

В материале подчеркивается, что Пекин по украинской проблеме занимает "неброскую" позицию.

"Официальная должность эмиссара Ли Хуэя <...> - это не что-то вроде "посланник для посредничества в российско-украинском конфликте". Выступать в качестве посредника в этой войне, действительно, сложно, и найти точки соприкосновения между двумя [враждующими] сторонами непросто, так что Китай больше делает, чем говорит", - уточняется в нем.

Авторы газеты считают, что у Украины, как и у России, "по-прежнему есть силы для борьбы".

"Разумеется, КНР не обладает способностью, которая позволила бы потребовать от обеих сторон соблюдать план по урегулированию конфликта, представленный китайской стороной, - пишут они. 

"В долгосрочной перспективе Китай может стать лучшим вариантом для посредничества в российско-украинском конфликте, - подчеркивается в материале. - КНР играет ключевую роль как государство, поддерживающее хорошие отношения с обеими сторонами, и способное продвигать диалог с ними. Пекин обладает силой и квалификацией, чтобы выступать в качестве посредника".

Стол переговоров

Как пишут авторы издания, в последнее время все больше западных аналитиков считают, что "украинской армии будет сложно кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя". "Иными словами, добиться абсолютной победы путем ведения боевых действий нереально, - отмечают они. По их словам, "подобные военные конфликты в итоге завершаются за столом переговоров".

В статье уточняется, что, с учетом сказанного, Запад "готовится к переговорам путем принуждения ВСУ к наступлению".

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