Стало известно о планах Байдена объявить на саммите G7 о новой помощи Киеву

Американский лидер Джо Байден в рамках саммита G7 в японской Хиросиме намерен заявить о выделении новой помощи Киеву, сообщает Politico со ссылкой неназванных украинских и американских официальных лиц.

© ТАСС

Речь идет о сумме в 375 млн долларов. Пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, а также бронетехнику и противотанковые вооружения. Это вооружение и оборудование США ранее поставляли Украине, однако сегодня они очень необходимы на фоне ожесточенных боев, которые ожидаются этой весной и летом.

Ранее Байден сообщил лидерам стран, входящих в G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению пилотов из Украины на истребителях. Речь идет, в том числе, об американских F-16. Обучение будет проходить в Европе. На это уйдет несколько месяцев.

В совокупности эти шаги являются демонстрацией поддержки Киева в преддверии ожидаемого контрнаступления, которое, как надеются украинцы, вернет больше территорий.