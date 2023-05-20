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Стало известно о планах Байдена объявить на саммите G7 о новой помощи Киеву

Американский лидер Джо Байден в рамках саммита G7 в японской Хиросиме намерен заявить о выделении новой помощи Киеву, сообщает Politico со ссылкой неназванных украинских и американских официальных лиц.

Стало известно о планах Байдена объявить на саммите G7 о новой помощи Киеву
© ТАСС

Речь идет о сумме в 375 млн долларов. Пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, а также бронетехнику и противотанковые вооружения. Это вооружение и оборудование США ранее поставляли Украине, однако сегодня они очень необходимы на фоне ожесточенных боев, которые ожидаются этой весной и летом.

Ранее Байден сообщил лидерам стран, входящих в G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению пилотов из Украины на истребителях. Речь идет, в том числе, об американских F-16. Обучение будет проходить в Европе. На это уйдет несколько месяцев.

В совокупности эти шаги являются демонстрацией поддержки Киева в преддверии ожидаемого контрнаступления, которое, как надеются украинцы, вернет больше территорий.

Страны, которые десятилетиями летали на F-16, такие, как Бельгия, Дания и Нидерланды, заявили, что будут участвовать в программе обучения, в то время как Норвегия также обдумывает свою помощь. Все государства Североатлантического альянса находятся в процессе перехода на F-35 и продают свои старые F-16 третьим странам, которые отчаянно хотят обновить свои самолеты советской эпохи, пишет издание.

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