Протестующие в Белграде установили палатки на международной автотрассе

Участники митинга оппозиции в Белграде в ночь на 20 мая установили палатки, блокировав движение на международной трассе из Будапешта в Салоники, сообщает РИА Новости.

Лидер Сербии Александр Вучич выступил перед жителями страны на площади города-спутника Белграда Панчево. По словам главы государства, спецслужбы стран Востока (РФ, КНР и другие) заявили, что готовится организация и проведение «цветной революции» в Сербии. Ранее президент говорил, что «майдана», как в Киеве в 2014 году, не будет.

Вечером 19 мая начался третий массовый протест оппозиции в Белграде «против насилия в Сербии». Мероприятие прошло перед зданием парламентом страны. Его участники прошли по центру города, перейдя на другой берег реки Сава, где перекрыли движение на мосту «Газела», а затем на автомагистрали, после чего протестующие разошлись по домам.

Депутат Небойша Зеленович призвал граждан остаться до утра и продолжить блокаду. С этой целью на трассе были установлены палатки.

15 мая в детской больнице в Белграде скончалась ученица, получившая тяжелые травмы при стрельбе в школе 3 мая. Жертвами трагедии стали 10 человек. Учительница, ученица и школьник продолжают лечение. 8 мая оппозиция организовала мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Акция носила лозунг «Сербия против насилия». По словам организаторов, в шествии участвовали 50 тысяч человек.