Арабы пояснили, зачем позвали Зеленского на саммит

«Украинскому президенту была предоставлена возможность выступить перед ЛАГ, он стремился присутствовать, чтобы арабы его выслушали, а мы стремились выслушать его, также как мы стремимся выслушать все стороны, без этого мы не сможем внести эффективный вклад в нахождении решения», – пояснил министр.