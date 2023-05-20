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Арабы пояснили, зачем позвали Зеленского на саммит

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) для того, чтобы арабы могли выслушать обе стороны конфликта. Об этом заявил глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Арабы пояснили, зачем позвали Зеленского на саммит
© ТАСС

«Украинскому президенту была предоставлена возможность выступить перед ЛАГ, он стремился присутствовать, чтобы арабы его выслушали, а мы стремились выслушать его, также как мы стремимся выслушать все стороны, без этого мы не сможем внести эффективный вклад в нахождении решения», – пояснил министр.

Он отметил, что ЛАГ с самого начала заняла полностью нейтральную позицию по этому конфликту и намерена ее придерживаться.

Ранее «СП» писала о том, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в японской Хиросиме отклонили любые попытки начать переговорный процесс по ситуации вокруг Украины.

Асад не стал слушать речь Зеленского во время заседания ЛАГ

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