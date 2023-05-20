Эрдоган предупредил о последствиях для РФ в случае победы турецкой оппозиции

Турецкая оппозиция в случае прихода к власти в результате выборов введет жесткие антироссийские санкции, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление главы государства Тайипа Реджепа Эрдогана.

Об этом он сообщил на собрании ассоциаций граждан в Конгресс-центре Халич. Действующий президент пообещал сделать все, чтобы не допустить развития таких событий. Турецкий лидер указал, что Анкара не собирается выполнять все требования западных стран, в частности, относительно ввода ограничений в отношении Москвы.

В преддверии второго тура выборов президента Эрдоган напомнил заявления оппозиционных политиков о готовности заново выстраивать отношения с другими странами. Комментируя нападки своих оппонентов на Россию, глава государства предложил им доказать свои обвинения, отметив, что у них ничего нет.