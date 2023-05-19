Reuters: обвиняемого в утечках из Пентагона оставили под стражей до начала разбирательства
Суд в Бостоне (штат Массачусетс) постановил оставить под стражей до начала разбирательства обвиняемого в утечках секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейру.
Об этом сообщила в пятницу радиостанция WBZ.
Как следует из ее публикации в Twitter, судья постановил, что Тейшейра останется под стражей без права выхода под залог. Таким образом, он согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на том, что в случае выхода обвиняемого под залог есть высокая вероятность его побега.