Обвиняемого в утечках из Пентагона оставили под стражей до начала разбирательства

Как следует из ее публикации в Twitter, судья постановил, что Тейшейра останется под стражей без права выхода под залог. Таким образом, он согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на том, что в случае выхода обвиняемого под залог есть высокая вероятность его побега.