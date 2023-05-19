В Тбилиси началась акция против авиасообщения с РФ
На улицы Тбилиси вышли граждане Грузии, протестующие против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, акцию организовали несколько оппозиционных партий, в том числе «Единое национальное движение» и их сторонники. Протестующие собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента. Отмечается, что в акции несмотря на дождь приняли участие около 500 человек. Они критикуют первый рейс из России в Грузию и требуют от властей Тбилиси отмены авиасообщения с Москвой.
Акция проходит мирно. Проспект Руставели не перекрыт, автомобильное движение свободно. На месте дежурят полицейские.