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В Тбилиси началась акция против авиасообщения с РФ

На улицы Тбилиси вышли граждане Грузии, протестующие против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, акцию организовали несколько оппозиционных партий, в том числе «Единое национальное движение» и их сторонники. Протестующие собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента. Отмечается, что в акции несмотря на дождь приняли участие около 500 человек. Они критикуют первый рейс из России в Грузию и требуют от властей Тбилиси отмены авиасообщения с Москвой.

Акция проходит мирно. Проспект Руставели не перекрыт, автомобильное движение свободно. На месте дежурят полицейские.

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