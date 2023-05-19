В Тбилиси началась акция против авиасообщения с РФ

По данным агентства, акцию организовали несколько оппозиционных партий, в том числе «Единое национальное движение» и их сторонники. Протестующие собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента. Отмечается, что в акции несмотря на дождь приняли участие около 500 человек. Они критикуют первый рейс из России в Грузию и требуют от властей Тбилиси отмены авиасообщения с Москвой.