Сунак ожидает, что страны G7 также введут санкции против России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ожидает от других стран «Большой семёрки» (G7) введения антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Такое заявление Сунак сделал после введения Великобританией новых санкций на импорт российских алмазов.
«Мы ведем обсуждение с нашими странами-союзниками, странами-партнерами, и я действительно ожидаю, что другие последуют (примеру), как они это делали в течение прошлого года», – сказал он.
Сунак также добавил, что санкции показывают себя наиболее эффективно, если вводятся «координированным образом».
Ранее Риши Сунак объявил о запрете на ввоз в Великобританию алмазов, меди, алюминия и никеля из России.