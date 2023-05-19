Санду оценила сотрудничество Молдавии с СНГ

«Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений… У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан», – сказала она.