Санду оценила сотрудничество Молдавии с СНГ
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сотрудничество с СНГ является невыгодным для граждан республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений… У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан», – сказала она.
При этом ранее лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что республика выходит из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. На это соцпартия Молдавии сообщила о желании устроить кампанию по сохранению Молдавии в составе Содружества.