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Санду оценила сотрудничество Молдавии с СНГ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сотрудничество с СНГ является невыгодным для граждан республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Санду оценила сотрудничество Молдавии с СНГ
© globallookpress.com

«Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений… У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан», – сказала она.

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При этом ранее лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что республика выходит из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. На это соцпартия Молдавии сообщила о желании устроить кампанию по сохранению Молдавии в составе Содружества.

Ранее МИД РФ предупредил россиян об участившихся актах дискриминации в Молдавии.

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