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25 минут назад

СМИ: "семерка" в Хиросиме отвергла любой "переговорный подход" по Украине

ТАССиещё 2

Лидеры стран Группы семи, собравшиеся на саммит в Хиросиме, приняли линию Белого дома, скоординированную с президентом Украины Владимиром Зеленским, отклонив любую попытку начать переговорный процесс, будь то при посредничестве Китая или Ватикана. Как пишет в пятницу газета Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, остается без ответа вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России.

G7 отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание, "семерка" признает "мирный план" Зеленского единственной основой для установления мира. Таким образом, эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, указывает газета.

Она отмечает, что, несмотря на ужесточение санкционного режима, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о "серьезных последствиях" для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет газета.

Издание также отмечает, что наиболее неоднозначным остается вопрос о восстановлении Украины. Взятые на себя обязательства рядом стран, которые провели "двусторонние конференции", посвященные восстановлению Украины, не подкреплены конкретными фондами. Кто будет финансировать это восстановление, задается вопросом Corriere della Sera.

В мире,Владимир Зеленский,
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