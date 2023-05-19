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Депутаты парламента Грузии устроили потасовку из-за авиасообщения с РФ

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и группы «Сила народа» Ираклий Берая устроили потасовку на пленарном заседании из-за возобновления авиасообщения с Россией. Кадры произошедшего транслировал TV Pirveli.

Сегодня, 19 мая, в парламенте Грузии проходили слушания главы МВД страны Вахтанга Гомелаури. Затем слово попросил Вашадзе.

Во время выступления он обрушился с критикой на власти за возобновление прямого авиасообщения с Россией и обвинил их в дружбе с Москвой. Эти высказывания вызвали негодование у представителей большинства. После этого Вашадзе вернулся на свое место, где вступил в словесную перепалку с Берая. В какой-то момент последний встал и накинулся на оппозиционера. Их разняли парламентские приставы. В результате ситуация была урегулирована и депутаты продолжили обсуждать деятельность Гомелаури.

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