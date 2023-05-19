Вучич получил предупреждение о цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы с Востока предупреждали его о попытках организации и проведения цветной революции в стране. Об этом он рассказал на встрече с согражданами в Панчево, передает Sputnik Serbia.

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Соответствующие предупреждения он получил в контексте протестов «Против насилия», которые проводились в Сербии после двух массовых расстрелов. Подобные действия Вучич назвал отвратительными попытками злоупотребить горем.

«Как президент республики я говорю вам — Сербия сыта по горло вашими революциями, прибытием людей, находящихся под иностранным влиянием, и уничтожением всего сербского, наших жизненно важных национальных интересов», — заявил он.