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Вучич получил предупреждение о попытках проведения цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы с Востока предупреждали его о попытках организации и проведения цветной революции в стране. Об этом он рассказал на встрече с согражданами в Панчево, передает Sputnik Serbia.

Вучич получил предупреждение о цветной революции в Сербии
© Lenta.ru

Соответствующие предупреждения он получил в контексте протестов «Против насилия», которые проводились в Сербии после двух массовых расстрелов. Подобные действия Вучич назвал отвратительными попытками злоупотребить горем.

«Как президент республики я говорю вам — Сербия сыта по горло вашими революциями, прибытием людей, находящихся под иностранным влиянием, и уничтожением всего сербского, наших жизненно важных национальных интересов», — заявил он.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия никому не позволит навязывать решение о введении санкций и присоединения к НАТО. По его словам, соответствующее решение должны принимать граждане Сербии. «Народ будет решать, а он решил, что мы военно-нейтральная страна и сами будем охранять свою страну!» — сказал он.

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