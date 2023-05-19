Минфин США снял санкции с яхты Axioma

Минфин США исключил из санкционного списка яхту Axioma, которую связывали с бизнесменом из России Дмитрием Пумпянским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт американского ведомства.

Фото: hrpauctions.com hrpauctions.com

По данным Минфина, яхта ходила под флагом Мальты. При этом в сентябре 2022 года власти Гибралтара продали ее на аукционе за 37,5 миллионов долларов. Было получено свыше 60 заявок на участие в нем, имя покупателя не раскрыли.