Минфин США снял санкции с яхты Axioma

Минфин США исключил из санкционного списка яхту Axioma, которую связывали с бизнесменом из России Дмитрием Пумпянским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт американского ведомства.
По данным Минфина, яхта ходила под флагом Мальты. При этом в сентябре 2022 года власти Гибралтара продали ее на аукционе за 37,5 миллионов долларов. Было получено свыше 60 заявок на участие в нем, имя покупателя не раскрыли.
Напомним, что Минфин США ввел санкции против Пумпянского в марте 2022 года. Тогда же администрация порта Гибралтара арестовала Axioma. Стоимость яхты оценивалась в 77 миллионов долларов. С требованием о ее задержании выступил банк JPMorgan, который утверждал, что компания Пумпянского Perene Investments должна ему 20 миллионов долларов.