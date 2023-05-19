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27 минут назад

Минфин США снял санкции с яхты Axioma

Елена Прошина

Минфин США исключил из санкционного списка яхту Axioma, которую связывали с бизнесменом из России Дмитрием Пумпянским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт американского ведомства.

Минфин США снял санкции с яхты Axioma
Фото: hrpauctions.comhrpauctions.com

По данным Минфина, яхта ходила под флагом Мальты. При этом в сентябре 2022 года власти Гибралтара продали ее на аукционе за 37,5 миллионов долларов. Было получено свыше 60 заявок на участие в нем, имя покупателя не раскрыли.

Напомним, что Минфин США ввел санкции против Пумпянского в марте 2022 года. Тогда же администрация порта Гибралтара арестовала Axioma. Стоимость яхты оценивалась в 77 миллионов долларов. С требованием о ее задержании выступил банк JPMorgan, который утверждал, что компания Пумпянского Perene Investments должна ему 20 миллионов долларов.

В мире,Дмитрий Пумпянский,Казначейство США,
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