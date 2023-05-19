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МАГАТЭ завило о "напряженной военной ситуации" в районе Запорожской АЭС

"Военная ситуация" в районе Запорожской АЭС становится "все более напряженной". Об этом заявил в пятницу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ завило о "напряженной военной ситуации" в районе ЗАЭС
© РИА Новости

Агентство напомнило, что в пятницу место вблизи Энергодара подверглось артиллерийскому обстрелу. "Последний инцидент говорит о все более напряженной военной ситуации в регионе", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, сообщили, что сама АЭС не пострадала.

Запорожская атомная электростанция находится в нескольких километрах от Энергодара. В пятницу ВСУ обстреляли Энергодар впервые в этом месяце, около 06:30 мск было зафиксировано пять попаданий в районе блокпоста на въезде в город. Ранение получил один человек - водитель автомобиля скорой помощи.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов.

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