Ватикан разъяснил информацию о якобы готовящейся миссии в Москву
Дикастерия по делам Восточных церквей опровергла информацию о том, что префект дикастерии архиепископ Клаудио Гуджеротти будет задействован в «мирной миссии» Ватикана по Украине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление дикастерии.
«Сообщаем, что префекту ничего об этом не известно», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что новости об участии Гуджеротти в миссии уже достигли «международного масштаба».
Накануне итальянское издание Il Sismografo сообщило, что Москва и Киев ответили согласием на предложение папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине.