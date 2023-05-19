Ватикан разъяснил информацию о якобы готовящейся миссии в Москву

Дикастерия по делам Восточных церквей опровергла информацию о том, что префект дикастерии архиепископ Клаудио Гуджеротти будет задействован в «мирной миссии» Ватикана по Украине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление дикастерии.

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«Сообщаем, что префекту ничего об этом не известно», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что новости об участии Гуджеротти в миссии уже достигли «международного масштаба».

Накануне итальянское издание Il Sismografo сообщило, что Москва и Киев ответили согласием на предложение папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.