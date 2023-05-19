$79.91-0.1386.28-0.22

Ватикан разъяснил информацию о якобы готовящейся миссии в Москву

Дикастерия по делам Восточных церквей опровергла информацию о том, что префект дикастерии архиепископ Клаудио Гуджеротти будет задействован в «мирной миссии» Ватикана по Украине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление дикастерии.

Ватикан разъяснил информацию о якобы готовящейся миссии в Москву
© Газета.Ru

«Сообщаем, что префекту ничего об этом не известно», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что новости об участии Гуджеротти в миссии уже достигли «международного масштаба».

Накануне итальянское издание Il Sismografo сообщило, что Москва и Киев ответили согласием на предложение папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий